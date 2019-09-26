Реал обыграл Осасуну классными голами тинейджеров и вышел на первое место Примеры

Мадридский Реал на своем поле победил Осасуну со счетом 2:0 в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Реал тяжело входит в сезон: разгром от ПСЖ в Лиге чемпионов, невнятная игра в чемпионате, которая привела к потере очков. Впрочем, у конкурентов ситуация не лучше, потому мадридцы идут среди лидеров Примеры. На поединок с Осасуной Зинедин Зидан провел тотальную ротацию – из основы сегодня со старта появились Кроос, Каземиро и Рамос, а Ареоля дебютировал в воротах Реала. Осасуна не выглядела "сладкой булочкой", ведь не проигрывала в этом сезоне и расписала ничью с Барселоной.

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На старте встречи Реал позволил Осасуне организовать несколько атак в собственных владениях, но даже до удара дело не дошло. Настырного Брандона удавалось останавливать на безопасном расстоянии от ворот. Ближе к середине тайма "сливочные" полностью перешли с мячом на чужую половину.

Одриосола прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную площадь. Навас не сориентировался и пробил в упор по своим воротам – хорошую реакцию продемонстрировал голкипер Рубен. Йович на добивании расстреливал почти пустые ворота, однако послал мяч над перекладиной. Через минуту Кроос издалека разрядил пушку – сфера пролетела в сантиметре от правой штанги.

На 36-й минуте Реал открыл счет усилиями Винисиуса. Кроос подхватил мяч в центре и отпасовал на бразильца, а тот из-за пределов штрафной ювелирным ударом поразил дальнюю "девятку". Винисиусу немного помог рикошет, поэтому вратарь не имел шансов спасти Осасуну. Вскоре Йович выстрелил над перекладиной, а затем они с Винисиусом создали и не реализовали еще один шанс.

Моменты Осасуны как в конце первого тайма, так и на старте второго разбивались об организованную оборону мадридцев. Рамос и партнеры допускали ошибки, однако грамотно исправляли их. Гости старались и что-то создавали, но голевыми эти эпизоды не назовешь. Кардона проиграл выход один на один Ареоля, дальний удар Мериды пролетел мимо цели.

Зато Реал должен был удваивать преимущество, когда Васкес и Йович дважды подряд вдвоем выбегали на Рубена. В обоих эпизодах Лукас удачно играл в отборе на чужой половине, разгонял контру и пасовал на серба. Сначала Йович не попал в пустые ворота, а затем, когда мяч оказался в сетке, VAR зафиксировал микроскопический офсайд у Луки и заставил главного арбитра отменить гол. Памплонцы откровенно "отскочили".

Винисиус включал эффектный дриблинг на левом фланге. В итоге это привело к шансу Вальверде – уругваец с линии штрафной выстрелил мимо ворот Осасуны. Это были последние действия Винисиуса в поединке, его заменил еще более молодой талант – Родриго. 18-летний бразилец дебютировал в официальных матчах за Реал, а через минуту после этого забил красивый гол.

Родриго, получив диагональ от Каземиро, образцово укротил мяч на левой бровке, сместился в центр, проскочил мимо Кастельяно в штрафную и легко переиграл голкипера. Реал закрепил преимущество и закрыл вопрос о победителе встречи. Родриго даже мог оформить дубль, однако не успел на дальнюю штангу после подачи углового.

Финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 2:0. Мадрид набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры. В субботу на "сливочных" ожидает дерби с Атлетико, который занимает второе место в чемпионате, имея на 1 пункт меньше. Осасуна потерпела первое поражение в сезоне и осталась в середине пелотона с 7 зачетными баллами.

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