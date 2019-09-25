Барселона подтвердила травму Месси – под угрозой участие в Лиге чемпионов

Испанская Барселона снова потеряла своего лидера Лионеля Месси из-за повреждения.

Медики "блаугранас" подтвердили, что аргентинец имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Месси получил травму в первом тайме матча 6-го тура против Вильярреала (2:1). Лидер каталонцев сыграл первые 45 минут и был заменен в перерыве. В ходе обследования у него были обнаружены проблемы с приводящей мышцей левой ноги. Ориентировочные сроки восстановления Лео – 7-10 дней.

Столь длительное отсутствие ставит под сомнение участие Лионеля Месси сразу в трех ближайших поединках Барсы – матчах в Ла Лиге против Хетафе (28 сентября) и Севильи (6 октября), а также в матче 2-го группового этапа ЛЧ против миланского Интера (2 октября).

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