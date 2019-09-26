Інтер здолав Лаціо, Лечче з Шаховим переміг СПАЛ, Наполі сенсаційно поступився Кальярі: 5-й тур Серії А, матчі середи

Відбулись чергові матчі 5-го туру Серії А. Рахунок та звіт матчів читайте на Футбол 24.

Серія А, 5-й тур

Дженоа – Болонья – 0:0

Інтер – Лаціо – 1:0

Гол: Д'Амброзіо, 23

Наполі – Кальярі – 0:1

Гол: Кастро, 87

Вилучення: Кулібалі, 89

СПАЛ – Лечче – 1:3

Голи: Ді Франческо, 17 – Манкосу, 11 (пен), Кальдероні, 47, Манкосу, 73 (пен)

Парма – Сассуоло – 1:0

Гол: Бурабія, 90+5 (аг)

Фіорентина – Сампдорія – 2:1

Голи: Песелья, 31, К'єза, 57 – Бонацоллі, 79

Вилучення: Мурільйо, 54

У гості до Дженоа завітала Болонья. У першому таймі глядачі не побачили забитих м'ячів, але моментів у обох команд було вдосталь. Поперечка, відмінені голи, небезпечні удари та сейви голкіперів! У другому таймі гості мали нагоду вирватись уперед завдяки призначеному пенальті у ворота Дженоа, але Нікола Сансоне влучив у поперечку. У підсумку – нульова нічия.

У іншому матчі Інтер на власному полі приймав Лаціо й мав наміри повернути собі перше місце у чемпіонаті. Виконувати це завдання взялись Бірагі та Д'Амброзіо – перший класно навісив на дальню стійку, а другий у боротьбі із захисником заштовхав круглого у ворота – 1:0. У другому таймі Інтер мав значно більше небезпечних моментів, хоч Лаціо теж мав свої шанси. Зрештою, більше команди не забивали. Інтер здобуває перемогу та повертається на вершину Серії А.

Наполі на своєму полі несподівано поступився Кальярі на останніх хвилинах матчу. Домінуючи протягом усього поєдинку, господарі не змогли втілити удари Інсіньє, Ді Лоренцо, Мертенса чи Льоренте у голи, а на 87-й й геть пропустили – Кастро, вигравши повітря, покарав команду Анчелотті за марнотратство – 0:1 у підсумку.

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Лечче Євгена Шахова завітав у гості до СПАЛа. Українець матч розпочав на лавці запасних. Утім, Лечче активно розпочав й уже на на 11-й заробив пенальті. Манкосу взявся пробивати й успішно впорався – 0:1. На 17-й господарі відігрались завдяки зусиллям Ді Франческо, який з лінії штрафного влучно поцілив у кут. У другому таймі Шахов таки вийшов на поле, замінивши Бабакара, але ще перед тим Лечче забив другий. Удару Кальдероні добряче допоміг рикошет, який дезорієнтував голкіпера – 1:2. А на 73-й СПАЛ отримав ще один пенальті у свої ворота, який так само впевнено реалізував Манкосу – 1:3 у підсумку.

У паралельному матчі Парма приймала Сассуоло. На 41-й господарі забили й уже бігли святкувати, як раптом арбітр вирішив пересвідчитись, чи не було порушення правил у атаці завдяки відеоасистенту, і – гол скасував. На 74-й Пармі випав другий шанс вирвати перемогу, коли господарі отримали право на пробиття пенальті, але з дуеллю не впорався Інглезе. Зрештою, допоміг суперник. Мурабія якимсь шаленим чином переправив круглого у власні ворота після закрученої подачі зі стандарту. Щасливий кінець матчу для Парми – 1:0.

Фіорентина після невдалого старту планувала реабілітуватись перед власними уболівальниками у матчі проти Сампдорії. Господарі забили першими – Песелья класним ударом головою замкнув навіс Рібері з флангу. У другій половині Мурільйо залишив Сампдорію вдесятьох, отримавши другу жовту картку, а вже за мить Фіорентина забила ще один м'яч – відзначився К'єза. Сампдорія змогла один гол відіграти, але на більше сил у гостей не вистачило.

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