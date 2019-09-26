Головні новини футболу 25 вересня: Динамо дотиснуло Маріуполь, виліт Карпат з Кубка, Маліновський сильніший за Фонсеку

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 вересня.

Україна

Динамо перемогло Маріуполь в перенесеному матчі 4-го туру УПЛ та вийшло на друге місце в чемпіонаті. Перемогу киянам приніс гол Вербіча на останніх хвилинах гри – відеоогляд матчу.

Відбулися також поєдинки 3-го попереднього раунду Кубка України. УПЛ втратила одну команду – Карпати вилетіли з турніру, програвши Інгульцю в серії пенальті. Львів'яни програли команді Сергія Лавриненка другий рік поспіль – відомі 15 із 16-ти учасників стадії 1/8 фіналу.

Топ-матчі дня

Аталанта перемогла Рому на виїзді та завдала Паулу Фонсеці першої поразки в чемпіонаті Італії. Руслан Маліновський відіграв 78 хвилин. В інших матчах Наполі сенсаційно програв Кальярі, а Інтер обіграв Лаціо – 5-та перемога міланців, які є одноосібним лідером першості.

Реал здолав Осасуну та очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. В Англії відбулися матчі Кубка ліги: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та Челсі пройшли далі, а от Вест Хем Андрія Ярмоленка зазнав справжньої ганьби – 0:4 від скромного Оксфорд Юнайтед. Українець не потрапив навіть до заявки.

ПСЖ зазнав другої поразки в чемпіонаті Франції.

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