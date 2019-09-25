Кубок Украины: Минай выбил Волынь, клубы УПЛ пока идут без потерь: результаты матчей 3-го предварительного этапа

Состоялись матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины 2019/20. Результаты поединков игрового дня – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 3-й предварительный раунд

Кремень – Олимпик – 2:3

Голы: Сидоренко, 9, Кошман, 79 – Чинеду, 14, Зотько, 40 (п), Пасич, 54

Николаев – Черноморец – 1:0

Гол: Панасенко, 77

Удаление: Павлюк, 87

Диназ – Александрия – 0:1

Гол: Глоба, 104

Буковина – Львов – 0:2

Голы: Ренан, 17 (пен), 79

Агробизнес – СК Днепр-1 – 1:3

Голы: Черненко, 85 – Булеца, 19, Кулиш, 27, Коркишко, 65

Минай – Волынь – 1:0

Гол: Маик, 84

Удаления: Стрижеус, 56, ?, 78

Ингулец – Карпаты – (17:00)

Альянс – Балканы (18:00)

Оболонь – Горняк-Спорт (19:00)

Рух – Мариуполь (матч состоится 2 октября)

Олимпик без проблем разобрался с представителем Первой лиги. Заметим, что Кремень смог забить два гола в ворота дончан, но выхода в следующую стадию Кубка Украины этого было недостаточно.

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Николаев благодаря голу Панасенко в середине второго тайма одолел Черноморец. Одесситы в конце матча остались в меньшинстве после удаления Павлюка.

Львов на выезде победил Буковину. Бразилец Ренан забил в дебюте поединка с пенальти, а на последних минутах он же закрепил преимущество подопечных Мазяра.

Александрия, которая играла дублирующим составом, лишь в экстра-тайме сумела дожать второлиговый Диназ. Хозяева завершали игру в меньшинстве.

СК Днепр-1 прошел Агробизнес. Булеца и Кулиш забивали за команду Михайленко еще в первом тайме, а во второй половине игры Коркишко довел счет до разгромного. Хозяев хватило лишь на гол престижа на последних минутах.

Минай благодаря голу Олега Маика на последних минутах выбил из Кубка Украины Волынь и будет играть в 1/8 финала. Гости завершали игру вдевятером.