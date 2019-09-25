Аталанта с Малиновским обыграла Рому – первое поражение Фонсеки в Италии

Рома проиграла Аталанте (0:2) в поединке 5-го тура чемпионата Италии 2019/20. Руслан Малиновский отыграл 78 минут. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Рома – Аталанта стартовал в 20:00. Обе команды находились в верхней части таблицы – команда Паулу Фонсеки занимала 4 место в Серии А и еще ни разу не проиграла, а бергамаски разместились на 6-й позиции. В последних 3-х матчах между Ромой и Аталантой было забито как минимум 3 гола, а две последние встречи завершились миром 3:3.

Руслан Малиновский второй тур подряд попал в стартовый состав. После удачного матча против Фиорентины Гасперини снова доверил украинцу место в основе – Малиновский вышел на своей привычной позиции в центре поля. К слову, уже 1 октября Аталанта примет Шахтер в матче 2-го тура Лиги чемпионов 2019/20.

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Игра началась довольно спокойно. На 9-й минуте Коларов опасно подал со штрафного, однако Голлини все контролировал и уверенно забрал мяч. Команда Паулу Фонсеки на правах хозяев больше владела мячом, но в первые минуты особых моментов для взятия ворот не было.

Аталанта играла преимущественно по схеме 3-5-2, в которой Руслан Малиновский действовал в центре полузащиты ближе к атаке, а дуэт форвардов составили Йосип Иличич и Алехандро Гомес – экс-игрок харьковского Металлиста. Лучший бомбардир бергамасков в прошлом сезоне Дуван Сапата остался в запасе. Именно Иличича Малиновский нашел пасом в штрафной Ромы, однако словенец отпустил мяч. Рома ответила стандартом – Пеллегрини неудачно навесил, хотя точка была довольно перспективной. Спинаццола прошел полполя и пробил, но попал в защитника.

Малиновский пробил в касание с линии штрафной – мяч срезался с ноги украинца. Схватился за голову Руслан, ведь мог сыграть в этом эпизоде ​​куда лучше. Дзаньоло заработал штрафной с классной точки и желтую для Кьяера, однако Коларов пробил чуть выше ворот. Рома существенно прибавила и уже Джеко и Смоллинг могли забивать. Первый не смог замкнуть подачу Спинаццолы, а второй, дебютировавший за "джалоросси", пробил мимо ворот после подачи углового.

Аталанта ответила неточным выстрелом Иличича, который был едва ли не самым активным в составе команды Джан Пьеро Гасперини. В следующем эпизоде ​​Малиновский отдал классный пас на Кастаня, но тот немного не успел к мячу. На 40-й минуте Малиновский на ровном месте оступился и упал на газон, держась за голень. К счастью, хавбек сборной Украины сразу вернулся в игру.

Первый тайм запомнился довольно сумбурной игрой обеих команд с практически полным отсутствием моментов. 0:0 – логический итог 45-ти минут игры. Малиновский получил за первый тайм от Who Scored оценку 6,3 – третий худший балл в команде (Иличич и Гомес получили 6,2).

Второй тайм активнее начала Аталанта. Рывок Малиновского к воротам Ромы фолом прервал Кристанте. Через минуту Руслан пробил по воротам с правой ноги – Пау Лопес на месте. Спинаццола, который был одним из самых активных, покинул поле из-за повреждения – вместо него вышел Жуан Жезус.

На 59-й минут Рома должна была открывать счет. Дзаньоло убежал от Толои, вышел один на один с Голлини, обыграл того, но не смог ни нанести прицельный удар, ни отдать свободным партнерам! Повезло в этом эпизоде ​​Малиновскому и компании. Сразу после этого вместо Иличича вышел Сапата, а Паулу Фонсека вместо Дзаньоло выпустил Генриха Мхитаряна.

На 71-й минуте замена Гасперини сработала – Дуван Сапата расстрелял ворота Ромы, опередив Смоллинга. Без шансов для голкипера – 0:1. Гости могли открывать счет быстрее, но Паломино с убойной позиции пробил неточно.

После пропущенного гола Рома совсем притихла, а вот Аталанта пошла забивать второй раз и могла это сделать – буквально считанных сантиметров не хватило Хатебуру. Рома ответила неплохим прострелом Флоренци, который, в конце концов, не нашел адресата. А вот Никола Калинич, заменивший Фасио, мог сравнять счет, но попал в голкипера.На 79-й минуте Гасперини снял Руслана Малиновского и выпустил Госенса. Рома несколько добавила, создав пару полумоментов, но забивать могли гости – Сапата чудом не попал в дальний угол ворот Лопеса! Впрочем, на 90-й минуте Аталанта похоронила интригу. Пашалич опередил Лопеса и сбросил на де Рона, который ударом в пустые ворота установил окончательный счет. 0:2 – победа гостей.

Аталанта нанесла Роме первое поражение текущем чемпионате – дебютная неудача Фонсеки в Риме. Малиновский и компания поднялись на 3-ю строчку (10 очков). У римлян осталось 8 пунктов – это текущее 5-е место.

28 сентября Аталанта поедет в гости к Сассуоло, а 1 октября примет Шахтер в Лиге чемпионов. Рома в воскресенье сыграет с Лечче, а в следующий четверг будет противостоять Вольфсбергу.