Лига 1: Лион потерял очки в Бресте, Сент-Этьен снова проиграл, Анже в зоне Лиги чемпионов

Завершились еще несколько матчей 7-го тура чемпионата Франции.

Франция, Лига 1, 7-й тур

Амьен – Бордо – 1:3

Голы: Мендоса, 2 – Адли, 8, 45+1, Калу, 73

Брест – Лион – 2:2

Голы: Кур, 29, 85 – Мусса Дембеле, 28, Корне, 69

Лилль – Страсбур – 2:0

Голы: Осимхен, 43, Реми, 64

Монпелье – Ним – 1:0

Гол: Суке, 31

Нант – Ренн – 1:0

Гол: А. Туре, 77 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Ньянг, 35 (Р)

Сент-Етьен – Метц – 0:1

Гол: Диалло, 18

Тулуза – Анже – 0:2

Голы: Алиуи, 88, 90+5

ПСЖ – Реймс – начался в 22:00

Лига 1: Монако уверенно обыграл Ниццу и одержал первую победу в сезоне, Марсель неожиданно потерял очки с Дижоном

Бордо пропустил быстрый гол от Мендосы на старте выездной встречи с Амьеном, но легко одержал победу. Уже на 8-й минуте Ясин Адли замечательным дальним ударом восстановил равновесие, а под занавес тайма оформил дубль, положив мяч в левую девятку со штрафного. Победную точку в поединке поставил Сэмюэл Калу – нигериец круто пробил метров с 25-ти.

Лион дважды выходил вперед в матче с Брестом усилиями Дембеле и Корне, но бретонцы дважды сумели выровнять положение. Героем хозяев в этот вечер стал Иоанн Кур. Опытный хавбек дважды оказывался в роли центрфорварда и не подвел своих одноклубников – 2:2 в итоге.

А вот в Лилле феерил Виктор Осимхен. Молодой нигериец сначала удачно сыграл на добивании под занавес первого тайма, а в середине второй половины игры вывел на свидание с кипером ветерана Лоика Реми. Экс-форвард сборной Франции не сплоховал – 2:0 в пользу "догов".

Монпелье дома для победы над Нимом хватило и одного забитого мяча. На 31-й минуте Арно Суке вовремя присоединился к атаке "паладинов" и пушечным выстрелом отправил мяч в дальнюю девятку в атаке вторым темпом. Минимальной домашней победой может похвастаться и Нант. "Канарейки" должны были пропустить в первом тайме, но Ньянг не сумел реализовать пенальти. А в тайме втором Абдулайе Туре провел мастер-класс для оппонентов, забив с 11-метровой отметки элегантной "паненкой".

Минимума для 3 очков хватило и Метцу. Правда, представитель Лотарингии победил на выезде соперника Александрии в Лиге Европы Сент-Этьен. На 18-й минуте Абиба Диалло был первым на мяче после подачи углового и забил "зеленым". Очередное поражение представителей "оружейного города" ставит под сомнение будущее в клубе главного тренера Гислена Прентана.

Свою сенсационную поступь продолжил Анже. Откровенный андердог чемпионата добыл уже пятую победу в сезоне и поднялся на 2-е место в Лиге 1. Три очка в Тулузе гостям подарил Рашид Алиу. Марокканец на 88-й минуте отлично выполнил штрафной, а в добавленное арбитром время спокойно разыграл с Нинга выход 2 в 1.

Турнирная таблица чемпионата Франции