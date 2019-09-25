Лига 1: Лион потерял очки в Бресте, Сент-Этьен снова проиграл, Анже в зоне Лиги чемпионов

Завершились еще несколько матчей 7-го тура чемпионата Франции.
Франция, Лига 1, 7-й тур
Амьен – Бордо – 1:3
Голы: Мендоса, 2 – Адли, 8, 45+1, Калу, 73
Брест – Лион – 2:2
Голы: Кур, 29, 85 – Мусса Дембеле, 28, Корне, 69
Лилль – Страсбур – 2:0
Голы: Осимхен, 43, Реми, 64
Монпелье – Ним – 1:0
Гол: Суке, 31
Нант – Ренн – 1:0
Гол: А. Туре, 77 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Ньянг, 35 (Р)
Сент-Етьен – Метц – 0:1
Гол: Диалло, 18
Тулуза – Анже – 0:2
Голы: Алиуи, 88, 90+5
ПСЖ – Реймс – начался в 22:00
Лига 1: Монако уверенно обыграл Ниццу и одержал первую победу в сезоне, Марсель неожиданно потерял очки с Дижоном
Бордо пропустил быстрый гол от Мендосы на старте выездной встречи с Амьеном, но легко одержал победу. Уже на 8-й минуте Ясин Адли замечательным дальним ударом восстановил равновесие, а под занавес тайма оформил дубль, положив мяч в левую девятку со штрафного. Победную точку в поединке поставил Сэмюэл Калу – нигериец круто пробил метров с 25-ти.
Лион дважды выходил вперед в матче с Брестом усилиями Дембеле и Корне, но бретонцы дважды сумели выровнять положение. Героем хозяев в этот вечер стал Иоанн Кур. Опытный хавбек дважды оказывался в роли центрфорварда и не подвел своих одноклубников – 2:2 в итоге.
А вот в Лилле феерил Виктор Осимхен. Молодой нигериец сначала удачно сыграл на добивании под занавес первого тайма, а в середине второй половины игры вывел на свидание с кипером ветерана Лоика Реми. Экс-форвард сборной Франции не сплоховал – 2:0 в пользу "догов".
Монпелье дома для победы над Нимом хватило и одного забитого мяча. На 31-й минуте Арно Суке вовремя присоединился к атаке "паладинов" и пушечным выстрелом отправил мяч в дальнюю девятку в атаке вторым темпом. Минимальной домашней победой может похвастаться и Нант. "Канарейки" должны были пропустить в первом тайме, но Ньянг не сумел реализовать пенальти. А в тайме втором Абдулайе Туре провел мастер-класс для оппонентов, забив с 11-метровой отметки элегантной "паненкой".
Минимума для 3 очков хватило и Метцу. Правда, представитель Лотарингии победил на выезде соперника Александрии в Лиге Европы Сент-Этьен. На 18-й минуте Абиба Диалло был первым на мяче после подачи углового и забил "зеленым". Очередное поражение представителей "оружейного города" ставит под сомнение будущее в клубе главного тренера Гислена Прентана.
Свою сенсационную поступь продолжил Анже. Откровенный андердог чемпионата добыл уже пятую победу в сезоне и поднялся на 2-е место в Лиге 1. Три очка в Тулузе гостям подарил Рашид Алиу. Марокканец на 88-й минуте отлично выполнил штрафной, а в добавленное арбитром время спокойно разыграл с Нинга выход 2 в 1.
Турнирная таблица чемпионата Франции