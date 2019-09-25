"Лунин просто не был игроком Барселоны": конкурент украинца невероятно опозорился – тренер молчит, а фаны бунтуют

Андрей Лунин оказался в эпицентре грандиозной полемики, которая возникла после ничьей Вальядолида в домашнем матче против Гранады (1:1).

Конкурент украинского голкипера Жорди Масип допустил эпический фейл, подарив сенсационному лидеру Примеры гол на ровном месте. Вальядолид имел все шансы уйти на перерыв с минимальным преимуществом в счете и прервать собственную пятиматчевую серию без побед, однако неуклюжая игра экс-вратаря Барселоны свела на нет быстрый мяч Оскара Плано. Команда Лунина снова потеряла очки, рискуя провести еще оды сезон в муках под названием борьба за выживание. Прямо сейчас "Пусела" находится на расстоянии двух пунктов от зоны вылета, не в последнюю очередь - благодаря безапелляционному №1 для Серхио Гонсалеса.

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Масип, который стал героем Вальядолида в прошлом сезоне, помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе, провел безумно нервный поединок. Даже три хорошие сейвы не спасают его от шквала критики со стороны болельщиков и прессы. Возможно, внимания к фейлам 30-летнего каталонца было бы значительно меньше, если бы за его спиной не находился молодой чемпион мира U-20. Несмотря на три хорошие сейвы за 90 минут игры, Масип выглядел очень неубедительно – 33% точности передач, 14 кроссов (только два успешных), и та самая роковая ошибка. Звание худшего игрока матча не заставило себя долго ждать – опытный кипер стал единственным игроком в составах обеих команд, который опустился ниже шести баллов (5.9) по версии аналитического портала SofaScore.

"Феерическое" выступление Масипа не ограничилось одной ошибкой, когда сфера удивительным образом выскользнула из его рук. Уже после перерыва каталонец фактически подарил андалусийцам еще один гол, но был спасен системой VAR. Сначала "первый номер" Вальядолида отбил мяч перед собой, что в этот вечер случалось неоднократно, а потом не выручил на добивании прямо по центру. К счастью, видеоасистент зафиксировал очень спорный офсайд.

Трагическое выступление "вечно третьего" в Барселоне буквально подожгло социальные сети Вальядолида, тогда как местная пресса прямым текстом указала Серхио Гонсалесу на один из путей решения проблемы. "Ошибка Масипа выводит на сцену Лунина", – начинает анализ вратарского вопроса в лагере "бело-фиолетовых" популярный портал Fichajes.

"В кастильско-леонском клубе стартовали дискуссии, должен ли Масип оставаться основным голкипером после того, что мы увидели в последнем матче. Тренер оказался перед серьезным выбором – продолжать доверять вратарю, который имеет серьезное влияние в раздевалке, или дать шанс арендованному у Реала Лунину, чтобы тот наконец продемонстрировал свой класс. Похоже, что сейчас Серхио не рассматривает каких-то радикальных мер, хотя Масип не первый раз заставляет усомниться в собственной профпригодности. Каталонец сильно укрепил свои позиции в прошлом сезоне, сделав фундаментальный вклад в спасение команды – это его большой козырь.

Реал подготовил для Лунина роль второго кипера в сезоне 2020/21, однако боссы мадридского гранда надеялись, что украинец будет набираться опыта как раз через матчи. Вместо этого, мы получили повторения печальной прошлогодней ситуации, когда действующий номинант премии Golden Boy-2019 находился за спиной у Куэльяра, – отмечает журналист Хавьер Гутьеррес.

Спортивный директор Вальядолида Мигель Ангел Гомес также был вынужден отбиваться от неудобных вопросов представителей СМИ относительно конкуренции между Луниным и Масипом. В свежем интервью El Norte de Castilla функционер лишь отметил высокий класс нашего вратаря и пожаловался на прессу: "Мы должны понимать роль медийного фактора во всей этой истории, однако нет никаких сомнений, что Лунин – голкипер с впечатляющими способностями, победитель молодежного чемпионата мира. Когда он получит шанс, то обязательно продемонстрирует свое мастерство. у него есть все, чтобы выступать в Примере ".

Пока руководство Вальядолида всячески пытается загладить конфликт, или его первые зародыши, фанаты команды с Хосе Сорилья требуют у тренера немедленно доверить место в воротах молодому Лунину. Более того, радикально настроенные поклонники "Пуселы" считают, что именно конкуренция негативно влияет на игру Масипа, который чувствует постоянное давление со стороны нашего голкипера. Каталонец не произвел еще ни одного "сухого матча", тогда как Лунин не получил малейшей возможности проявить себя. Такая ситация – большая несправедливость относительно Андрея, возмущаются болельщики. "Футбол 24" выбрал самые резонансные цитаты из Твиттера.

"Лунин не является игроком основного состава из-за Серхио Гонсалеса. Уже даже фанаты просят сделать украинца основным".

"Какой же красивый гол проглотил Масип... Неужели этот парень действительно лучше Лунина? Второй мяч, который несправедливо отменили, также на его совести".

"Попадание Лунина в стартовый состав после сегодняшней игры – не за горами. Когда он станет основным, то уже не отдаст своего. Суперголкипер".

"Я не имею ничего против Масипа. Конечно, он заслужил уважение и статус хозяина ворот, ведь Вальядолид остался в Примере. Но на скамейке запасных сидит чемпион мира U-20 Лунин. И если Жорди играет плохо, в рамке нужно провести ротацию" .

"После того, что сделал Масип, Лунин не может оставаться запасным. Вальядолид спас VAR".

"Масип сыграл так, будто наш голкипер – Кариус. Лунин заслужил возможность проявить себя работой на тренировках".

"Масип продолжает лажать в воротах Вальядолида, но Серхио не дает никакой возможности Лунину. Если бы он был игроком Барселоны, конечно, что к нему не относились бы так же".

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