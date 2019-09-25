Динамо вырвало невероятно трудную победу над Мариуполем – Вербич забил решающий гол, Караваев реабилитировался

Динамо на последних минутах дожало Мариуполь (0:1) в перенесенном матче 4-го тура УПЛ 2019/20. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Динамо и Мариуполь должны были сыграть между собой в рамках 4-го тура еще в середине августа, но матч перенесли из-за выступления соперников в еврокубках – вся страна верила, что Динамо пройдет Брюгге, а Мариуполь справится с АЗ. Обе команды дружно провалили квалификацию, однако решение было принято, поэтому поединок состоялся сейчас, в кубковое "окно".

Динамо неудачно начало чемпионат и после 7 матчей занимало 5 место, опережая Мариуполь в турнирной таблице всего на 2 очка. Киевляне на прошлой неделе якобы вышли из кризиса, обыграв Мальме и разгромив Ворсклу. Приазовцы же месяц не знали поражений – в последний раз подопечные Александра Бабича уступали в конце лета Шахтеру.

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Алексей Михайличенко удивил стартовым составом. Интересным был выбор как минимум на две позиции: Караваев закрыл левый фланг обороны (Миколенко предоставили отдых, Сидклей оказался в запасе), а роль "десятки" поочередно примеряли Вербич, Цыганков и Де Пена. Ротация в сочетании со ставкой на агрессивную переднюю линию от тренерского штаба "бело-синих".

Динамичная группа атаки Динамо уже на первых минутах создала два момента, но Цыганков и Вербич завершали быстрые выпады слабыми ударами – Худжамов справился без проблем. Мариуполь ответил опасным розыгрышем стандарта, после которого Вакула с острого угла пробивал в ближнюю "девятку" – именно там стоял Бойко.

Хозяева организовали еще одну хорошую атаку, когда Топалов проскочил с правого фланга в штрафную, качнул Кадара и пробил низом в угол ворот. Рикошет от ноги Шабанова усложнил задачу голкиперу, но тот среагировал. Затем был супершанс у Чурко. Вакула пасом нашел партнера на 11-метровой отметке, где его полностью потеряла оборона Динамо. Чурко упустил возможность плохим кивком головой.

Динамо дважды претендовало на пенальти, когда мяч, по их мнению, попадал в руку Быкова и Чоботенко. Арбитр проигнорировал апелляции, но во втором эпизоде ​​действительно были основания указать на "точку". Гости продолжали проверять бдительность Худжамова – Рустам грамотно выбирал позицию и парировал удары Де Пены и Цыганкова. Уругваец традиционно был одним из лучших в атаке Динамо.

Впрочем, главные проблемы у киевлян возникали в обороне. Караваев обрезал команду на чужой половине, а Вакула разогнал роскошный контрвыпад и своевременной передачей вывел Топалова один на один с вратарем. Бойко выиграл дуэль, руками в падении достав мяч. Через минуту Вакула сместился с левой бровки в стиле Коноплянки и пробил – также в стиле Коно, немного неточно.

Позиционные атаки Динамо оставляли желать лучшего, а контратаки развивались очень стремительно и правильно. Выиграв подбор перед собственной штрафной, Буяльский прекрасно бросил в прорыв Де Пену, Карлос в касание перевел на Жерсона. Но люксембуржец не сумел перебросить Худжамова, который вовремя вышел из ворот.

К концу первого тайма Динамо еще несколько раз упустило хорошие моменты – в последней фазе не удавались удары Буяльскому, Жерсону, Вербичу и Цыганкову. Последние двое создали отличную возможность открыть счет, однако словенец в ближнем бою не прошил угол, который защищал Худжамов. Очень интересный динамичный футбол в первом тайме. Пусть и без голов.

Сразу после перерыва Цыганков обыгрался с Вербичем и залетел в штрафной соперника – защитники перехватили прострел на Родригеса. Однако этот шанс надолго остался единственным для Динамо во втором тайме, Мариуполь на 15 минут полностью перехватил инициативу – игра неизменно шла на половине киевлян.

Вакула снова попытался реализовать наигранную комбинацию с ударом в "девятку" после углового, однако Бойко снова был готов к такому развитию событий. Мишнев в который раз обокрал Караваева, но растерялся, выйдя на ударную позицию. Левый фланг обороны Динамо продолжал проваливаться, даже Кирюханцев решался на выстрел. А еще Корниенко разрядил пушку, выиграв подбор у штрафной гостей.

Игра Динамо в атаке разладилась, основная острота зависела от действий Цыганкова. Виктор пытался сам на дриблинге залетать в бокс, но партнеры его не поддерживали. Пошел прострел вдоль пустых ворот Мариуполя, однако на него никто не откликнулся. Цыганков воспользовался скидкой Беседина, нашел щель и пробил мимо Худжамова – оборона Мариуполя спаслась, выбив мяч с линии ворот. Беседин, к слову, вместе с Шепелевым вышел на поле на последнюю треть встречи.

Мариуполь подсел, а Динамо взяло мяч под свой контроль, однако не хватало креатива. Цыганков и Вербич искали варианты ударами издалека и с острого угла – все блокировалось, или летело в руки Худжамову. Караваев мог реабилитироваться за провалы в обороне тонким умным ассистом на Вербича, но Беньямин слишком неуклюже готовил удар и потерял мяч.

Затем словенец заработал угловой, с которого головой пробивал Беседин. Худжамов не сделал ничего удивительного – просто остановил круглого на линии, правильно выбрав позицию. Динамо тотально насело на владения приазовцев: пошли навесы, Кадар издалека бахнул рядом со штангой. А лучший момент, конечно же, создал Цыганков. Он организовал "двойную стенку" в штрафной с Шепелевым и послал мяч в перекладину!

Динамо все же нашло резервы, чтобы дожать Мариуполь. Караваев подал в штрафную, где хозяева упустили Вербича. Удар головой – гол! Финальный свисток зафиксировал победу киевлян – 0:1. Команды выдали настоящий спектакль, болельщики увидели классный напряженный матч. Динамо благодаря этому успеху набрало 14 очков и поднялось на 3 место – отставание от Шахтера составляет 10 пунктов. Мариуполь с 9 баллами остался на 8 строчке в турнирной таблице.