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ФИФА согласовала ограничения выплат агентам и аренд игроков

20:47 45 Читати українською
ФИФА согласовала ограничения выплат агентам и аренд игроков
Скандальный агент Мино Райола / фото из соцсетей

Комитет участников футбольного процесса ФИФА решил ввести ограничения агентских выплат и количества арендованных игроков.

ФИФА приняла радикальные изменения в трансферной политике. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Первая новация касается агентов. Отныне комиссионные агентов будут составлять не более 10 % от суммы перехода и 3 % от зарплаты клиента. Кроме того, чиновники запретили сотрудничество с несколькими агентами, чтобы избежать конфликта интересов.

Еще одно новшество касается арендованных игроков. С сезона 2020/21 в течение одной кампании клубы смогут отдавать или брать в аренду максимум 8 исполнителей. Это ограничение будет касаться сделок между клубами из разных чемпионатов.

А еще сезон спустя максимальное количество арендованных уменьшат до 6-ти, а в один клуб сможет перейти не более трех игроков. Все упомянутые ограничения касаются исполнителей, которым 22 года и больше.

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