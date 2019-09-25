Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

Динамо на последних секундах Мариуполь в перенесенном матче 4 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Динамо.

Мариуполь принимал Динамо в перенесенном матче 4 тура УПЛ. Киевляне больше владели инициативой, но слабая реализация и блестящая игра голкипера хозяев Рустама Худжамова не позволяли забить "бело-синим". Приазовцы отвечали своими моментами, в частности, со штрафного мог отличиться чемпион мира U-20 Виктор Корниенко.

Динамо вырвало невероятно трудную победу над Мариуполем – Вербич забил решающий гол, Караваев реабилитировался

Матч катился к ничьей, пока Александр Караваев не выдал невероятную передачу на Беньямина Вербича. Словенец выскочил из-под защитников и ударом головой принес победу киевлянам.