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Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

19:55 661 Читати українською
Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1
Мариуполь – Динамо – видео гола и обзор матча / Футбол 24

Динамо на последних секундах Мариуполь в перенесенном матче 4 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Динамо.

 
Беньямин Вербич 90+2’
90+2’ Беньямин Вербич

Мариуполь принимал Динамо в перенесенном матче 4 тура УПЛ. Киевляне больше владели инициативой, но слабая реализация и блестящая игра голкипера хозяев Рустама Худжамова не позволяли забить "бело-синим". Приазовцы отвечали своими моментами, в частности, со штрафного мог отличиться чемпион мира U-20 Виктор Корниенко.

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Матч катился к ничьей, пока Александр Караваев не выдал невероятную передачу на Беньямина Вербича. Словенец выскочил из-под защитников и ударом головой принес победу киевлянам.

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