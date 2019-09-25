Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

Украина — 21:16 2002
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Мариуполь – Динамо: очень трудная победа киевлян, эксперименты Михайличенко на грани провала, Худжамов не повторил чудо
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Кубок Украины: Карпаты вылетели в серии пенальти и другие результаты матчей 3-го предварительного этапаКубок Украины — 21:06 780
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Рома – Аталанта: онлайн-трансляция матча с Малиновским в стартовом составеИталия — 19:55 400
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"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкотГермания — 15:30 481
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Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?Сергій Тищенко — 13:00 25412