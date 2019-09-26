Кубок лиги: Челси разбомбил Гримсби, Вест Хэм без Ярмоленко опозорился в Оксфорде, МЮ прошел Рочдейл в серии пенальти

Завершились матчи 3-го раунда Кубка английской лиги. Не все представители Премьер-лиги сумели завоевать путевку в следующую стадию.

Англия, Кубок английской лиги, 3-й раунд

Бертон – Борнмут – 2:0

Голы: Саркич, 14, Броудхэд, 90+7

Брайтон – Астон Вилла – 1:3

Голы: Робертс, 61 – Хота, 22, Хурихейн, 33, Грилиш, 78

Вулверхэмптон – Рединг – 1:1 (пенальти – 4:2)

Голы: Жордан, 27 – Бойе, 90+9

МК Донс – Ливерпуль – 0:2

Голы: Милнер, 41, Хувер, 69

Оксфорд – Вест Хэм – 4:0

Голы: Мур, 55, Тейлор, 72, Фосу, 84, Баптист, 90+2

Челси – Гримсби – 7:1

Голы: Баркли, 4, Батшуаи, 7, 86, Педро, 43 (пенальти), Зума, 56, Р. Джеймс, 82, Хадсон-Одой, 89 – Грин, 19

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 0:1

Гол: Пауер, 9

Манчестер Юнайтед – Рочдейл – 1:1 (пенальти – 5:3)

Голы: Гринвуд, 68 – Матесон, 76

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Сразу 4 представители Премьер-лиги завершили свои выступления в Кубке Лиги на стадии 1/16 финала. Середняк Лиги 1 Бертон на своем поле одолел полурезервный состав Борнмута. К двум голам "пивоваров" причастен Оливер Саркич. Сначала черногорец забил сам, а затем ассистировал Нейтану Броудхэду.

В Милтон-Кинсе Ливерпуль дважды забил местному Донс. Сначала Джеймс Милнер пробил издали, а голкипер курьезно выпустил мяч в ворота. Во втором же тайме ветеран выступил в роли ассистента – он выполнил навес с левого фланга, а Ки-Яна Хувер точно пробил головой.

Еще в двух матчах с участием элитарных клубов случились разгромы. Оксфорд неожиданно выбил из турнира Вест Хэм, в заявке которого не нашлось места Андрею Ярмоленко. "Молотки" получили 4 мяча в собственные ворота, бросили в бой основных исполнителей, но не смогли даже на гол престижа.

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Между тем Челси на Стэмфорд Бридж камня на камне не оставил от Гримсби. Подопечные Фрэнка Лэмпарда забили трижды еще до перерыва: Баркли и Батшуаи забили из пределов штрафной, а Педро уверенно реализовал пенальти. Гости ответили голом Грина после провала центра обороны "синих", но во втором тайме пропустили еще 4 мяча. В частности, Батшуаи оформил дубль, а Зума, Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одой поддержали запев партнеров.

В дуэли клубов АПЛ Астон Вилла справилась с Брайтоном на выезде. Хота и Конор Хурихейн создали бирмингемцам гандикап перед перерывом, а во второй половине игры команды обменялись голами (Робертс и Грилиш).

А вот Вулверхэмптону и Манчестер Юнайтед лишь в послематчевой серии одиннадцатиметровых удалось одолеть андердогов из Рединга и Рочдейла соответственно. Оправданием для обоих коллективов может стать только выход резервистов, что, однако, не отменяет подвигов оппонентов. В частности, обоим коллективам удалось осуществить камбэк: Бойе на 90+9-й минуте забил за Рединг, а Матесон "расстрелял" Ромеро с нескольких метров в ответ на гол юного таланта "красных дьяволов" Гринвуда. Но в серии пенальти с нервами они не совладали.