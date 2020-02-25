Главные новости футбола 24 февраля: Беседин не получил решение УЕФА по допингу, Ливерпуль продолжил фантастическую серию

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 февраля.

Украина

Определились герои 19-го тура Премьер-лиги: лучшим игроком назвали воспитанника Динамо, а лучшим тренером – наставника Зари. "У Динамо – большие проблемы": наш эксперт согласился в чем-то с Михайличенко и считает, что Десна наиграла с Шахтером на ничью. Комитет арбитров УАФ оценил действия судейской бригады в скандальном харьковском матче.

УПЛ – самый грубый европейский чемпионат, а Львов в топ-10 мирового рейтинга. Наше первенство в этот уик-энд побило антирекорд посещаемости.

Вчера Артем Беседин должен был узнать приговор о дисквалификации из-за допинга, однако УЕФА перенес оглашение решения на сегодня. Кроме этого, стало известно, что Динамо продлило контракт с форвардом.

Европа

Ливерпуль вырвал тяжёлую победу над Вест Хэмом – партнеры Ярмоленко не устояли, а Андрей еще не готов даже попасть в заявку. Мерсисайдцы по ходу игры уступали в счете, однако в конце встречи Салах и Мане оформили камбэк. Ливерпуль продолжил победную серию в АПЛ до 18 матчей – рекордный стрик, который покорился только Манчестер Сити.

В Италии переполох из-за коронавируса: Серия А анонсировала проведение матчей без зрителей, под ограничения также попал матч Лиги Европы. Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, Неймар едет на карнавал – мы подвели итоги уик-энда.

Эден Азар получил вердикт врачей – бельгиец пропустит не менее трех месяцев. Байер потерял ключевого форварда до конца сезона – "фармацевты" рискуют остаться без Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Сегодня стартует вторая половина матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Барселона поехала к Наполи, а Бавария встретится с Челси в Лондоне. В обоих случаях фаворитами считаются гости, однако андердоги попытаются сохранить интригу. Анонсы встреч вскоре читайте на "Футбол 24". Коронавирус может сорвать матч команды Малиновского в Лиге чемпионов.