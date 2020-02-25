Головні новини футболу 24 лютого: Бєсєдін не отримав рішення УЄФА щодо допінгу, Ліверпуль продовжив фантастичну серію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 лютого.

Україна

Визначилися герої 19-го туру Прем'єр-ліги: найкращим гравцем назвали вихованця Динамо, а найкращим тренером – наставника Зорі. "У Динамо – великі проблеми": наш експерт погодився в дечому з Михайличенком і вважає, що Десна награла з Шахтарем на нічию. Комітет арбітрів УАФ оцінив дії суддівської бригади в скандальному харківському матчі.

УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, а Львів у топ-10 світового рейтингу. Наша першість цього вікенду побила антирекорд відвідуваності.

Вчора Артем Бєсєдін мав дізнатися вирок щодо дискваліфікації через допінг, однак УЄФА переніс оголошення рішення на сьогодні. Крім цього, стало відомо, що Динамо продовжило контракт з форвардом.

Європа

Ліверпуль вирвав важку перемогу над Вест Хемом – партнери Ярмоленка не встояли, а Андрій досі не готовий навіть потрапити в заявку. Мерсисайдці під час гри поступалися в рахунку, однак наприкінці зустрічі Салах і Мане оформили камбек. Ліверпуль продовжив переможну серію в АПЛ до 18 матчів – рекордний стрік, який підкорявся лише Манчестер Сіті.

В Італії переполох через коронавірус: Серія А анонсувала проведення матчів без глядачів, під обмеження також потрапив матч Ліги Європи. Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, Неймар їде на карнавал – ми підбили підсумки вікенду.

Еден Азар отримав вердикт лікарів – бельгієць пропустить не менше трьох місяців. Байєр втратив ключового форварда до кінця сезону – "фармацевти" ризикують залишитись без Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Сьогодні стартує друга половина матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Барселона поїхала до Наполі, а Баварія зустрінеться з Челсі в Лондоні. В обох випадках фаворитами вважаються гості, однак андердоги спробують зберегти інтригу. Анонси зустрічей незабаром читайте на "Футбол 24". Коронавірус може зірвати матч команди Маліновського в Лізі чемпіонів.