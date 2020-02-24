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Валенсия – Аталанта: коронавирус может сорвать матч команды Малиновского в Лиге чемпионов

18:46 40 Читати українською
Валенсия – Аталанта: коронавирус может сорвать матч команды Малиновского в Лиге чемпионов
Коронавирус продолжает распространяться в Италии / Фото CalcioMercato

Итальянские болельщики продолжают страдать от последствий распространения коронавируса.

 

2,5 тысячи фанатов Аталанты, желающих поддержать свою команду во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии, рискуют наблюдать за игрой по телевизору, сообщает Marca.

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В лагере "летучих мышей" обеспокоены распространением емпидемии коронавируса на родине Аталанты, потому могут запретить приезд итальянских болельщиков в Валенсию, чтобы не подвергать опасности своих фанов. Испанский клуб сейчас проводит консультации с представителями депертамента здравоохранения.

"Я даже не знаю, сможет ли команда из Бергамо приехать, не говоря уже об их болельщиках", – заявила глава отдела эпидемиологии в Валенсии.

Поединок запланирован на 10 марта. Первая встреча между этими соперниками завершилась разгромной победой Аталанты (4:1).

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Лига Европы Валенсия - Аталанта коронавирус Руслан Малиновский Руслан Малиновский Валенсия Валенсия Аталанта Аталанта Лига чемпионов футбольные фанаты
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