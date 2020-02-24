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Азар получил вердикт врачей – бельгиец пропустит не менее трех месяцев

14:44 115 Читати українською
Азар получил вердикт врачей – бельгиец пропустит не менее трех месяцев
Эден Азар / Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о сроках восстановления нападающего национальной команды и мадридского Реала Эдена Азара.

"У нас прекрасно налажен контакт с медицинским штабом Реала, и мы заботимся об Эдене. Жаль, что это произошло перед важным матчем с Манчестер Сити.

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Мы очень расстроены, потому что травма оставит его без футбола как минимум на три месяца. Такой игрок, как Азар, всегда должен быть на поле", – цитирует Мартинеса издание Sport.es.

Напомним, Азар получил травму (трещину правой малоберцовой кости) в выездном матче 25-го тура испанской Примеры против Леванте (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

К слову, Азар перешел в Реал из лондонского Челси летом 2019 года за 100 млн евро. В текущем сезоне в Ла Лиге бельгиец провел лишь 10 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассист.

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Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Бельгия Бельгия Испания Роберто Мартинес Роберто Мартинес
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