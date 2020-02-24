УЕФА перенес вынесение решения по допинг-скандалу Беседина на завтра, – источник

Нападающий Динамо Артем Беседин завтра узнает решение УЕФА относительно возможной дисквалификации из-за допинг-скандала.

Заседание дисциплинарного комитета УЕФА в швейцарском Ньоне о нарушении допинговых правил нападающим киевского Динамо Артемом Бесединым завершилось, сообщает телеграмм-канал "Динамо Киев Inside".

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Отмечается, что со стороны обвинения заслушали допинг-офицера и дисциплинарного инспектора. Со стороны Динамо – юридический департамент клуба, Артема Беседина и врача Леонида Миронова. Рассматривается версия врачебной ошибки.

Несмотря на то, что по предварительной информации, решение должно было быть вынесено сегодня, скорее всего, вердикт станет известен завтра, 25 февраля.

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Напомним, форвард Динамо провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. Беседин грозит дисквалификация на 4 года.