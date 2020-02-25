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Ливерпуль вырвал тяжёлую победу над Вест Хэмом – Ярмоленко не попал даже в заявку

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Ливерпуль вырвал тяжёлую победу над Вест Хэмом – Ярмоленко не попал даже в заявку
Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2

Вест Хэм в заключительном матче 27-го тура АПЛ потерпел драматичное поражение от Ливерпуля на выезде.

9’ Джорджиньо Вейналдум
68’ Мохамед Салах
81’ Садио Мане
 
Исса Диоп 12’
Пабло Форналс 54’
9’ Джорджиньо Вейналдум
12’ Исса Диоп
54’ Пабло Форналс
68’ Мохамед Салах
81’ Садио Мане

Программу 27-го тура АПЛ закрывал поединок на Энфилде, в котором Ливерпуль пытался продолжить свою беспроигрышную серию, идя на рекорд Арсенала (чемпионство без поражений). Мальчиком для битья должен был стать Вест Хэм, который приехал в гости без Ярмоленко – украинца не было даже в запасе.

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Всё начиналось именно так, как и ожидали мерсисайдские фанаты. Уже на 9-й минуте хозяева открыли счёт в результате навеса Александера-Арнольда с правого фланга точно на голову Вейналдума. Кстати, Ливерпуль таким образом обновил рекорд Манчестер Юнайтед сезона 2007/08, забив в 36-м матче АПЛ подряд. Впрочем, "молотобойцы" ровно через три минуты провели свой гол – это Диоп замкнул подачу Снодграсса с углового на ближнюю штангу.

В дальнейшем первый тайм проходил в высоком темпе с атаками в обе стороны. Так, Фабиански вытащил классный удар Салаха на 16-й минуте, Алиссон на 22-й в последний момент опередил Антонио во время перспективного выхода один на один, а Александер-Арнольд на 30-й стрелял с передачи Фирмино мимо дальнего угла. На 40-й же минуте ван Дейк пробил головой после подачи Трента – перекладина спасла гостей.

В начале второго тайма Вест Хэму удалось шокировать Ливерпуль: Райс выполнил подачу с фланга на Форналса, а тот ударом в касание вывел "молотобойцев" вперёд – 1:2! Надежда хейтеров "красных" на первое поражение подопечных Клоппа в АПЛ теплилась недолго: уже на 68-й минуте Салах получил пас с левого фланга на линию штрафной и выстрелил низом по центру, а Фабиански пропустил между рук. На 74-й Салах мог и ассист записать на свое имя, прострелив поперек ворот на Фирмино, но Бобби не смог забить в пустые.

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Тем не менее, давление Ливерпуля дало о себе знать. На 81-й минуте Александер-Арнольд в результате рикошета получил мяч на правом краю штрафной и перекинул Фабиански с острого угла, а Мане занёс мяч в ворота – 3:2. На 85-й он и дубль мог оформить с передачи всё того же Трента, но гол отменили из-за офсайда. Вест Хэм же не сдавался, едва не сравняв счёт на 89-й минуте вследствие выхода Боуэна один на один с Алиссоном – голкипер спас мерсисайдцев.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелейшую победу Ливерпуля, который набрал 79 очков и сохранил отрыв от второго места в 22 зачётных балла. Вест Хэм, имея в активе 24 пункта, остался на восемнадцатой позиции в турнирной таблице.

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