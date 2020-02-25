Ливерпуль вырвал тяжёлую победу над Вест Хэмом – Ярмоленко не попал даже в заявку

Вест Хэм в заключительном матче 27-го тура АПЛ потерпел драматичное поражение от Ливерпуля на выезде.

Программу 27-го тура АПЛ закрывал поединок на Энфилде, в котором Ливерпуль пытался продолжить свою беспроигрышную серию, идя на рекорд Арсенала (чемпионство без поражений). Мальчиком для битья должен был стать Вест Хэм, который приехал в гости без Ярмоленко – украинца не было даже в запасе.

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Всё начиналось именно так, как и ожидали мерсисайдские фанаты. Уже на 9-й минуте хозяева открыли счёт в результате навеса Александера-Арнольда с правого фланга точно на голову Вейналдума. Кстати, Ливерпуль таким образом обновил рекорд Манчестер Юнайтед сезона 2007/08, забив в 36-м матче АПЛ подряд. Впрочем, "молотобойцы" ровно через три минуты провели свой гол – это Диоп замкнул подачу Снодграсса с углового на ближнюю штангу.

В дальнейшем первый тайм проходил в высоком темпе с атаками в обе стороны. Так, Фабиански вытащил классный удар Салаха на 16-й минуте, Алиссон на 22-й в последний момент опередил Антонио во время перспективного выхода один на один, а Александер-Арнольд на 30-й стрелял с передачи Фирмино мимо дальнего угла. На 40-й же минуте ван Дейк пробил головой после подачи Трента – перекладина спасла гостей.

В начале второго тайма Вест Хэму удалось шокировать Ливерпуль: Райс выполнил подачу с фланга на Форналса, а тот ударом в касание вывел "молотобойцев" вперёд – 1:2! Надежда хейтеров "красных" на первое поражение подопечных Клоппа в АПЛ теплилась недолго: уже на 68-й минуте Салах получил пас с левого фланга на линию штрафной и выстрелил низом по центру, а Фабиански пропустил между рук. На 74-й Салах мог и ассист записать на свое имя, прострелив поперек ворот на Фирмино, но Бобби не смог забить в пустые.

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Тем не менее, давление Ливерпуля дало о себе знать. На 81-й минуте Александер-Арнольд в результате рикошета получил мяч на правом краю штрафной и перекинул Фабиански с острого угла, а Мане занёс мяч в ворота – 3:2. На 85-й он и дубль мог оформить с передачи всё того же Трента, но гол отменили из-за офсайда. Вест Хэм же не сдавался, едва не сравняв счёт на 89-й минуте вследствие выхода Боуэна один на один с Алиссоном – голкипер спас мерсисайдцев.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелейшую победу Ливерпуля, который набрал 79 очков и сохранил отрыв от второго места в 22 зачётных балла. Вест Хэм, имея в активе 24 пункта, остался на восемнадцатой позиции в турнирной таблице.

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