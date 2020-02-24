Серия А анонсировала проведение матчей без зрителей – под ограничения также попал матч Лиги Европы

Интер будет принимать Лудогорец без фанатов / Фото ФК Интер

В чемпионате Италии нашли оптимальное решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса на футбольных аренах.

В Италии приняли решение проводить поединки 26-го тура Серии А без болельщиков, сообщает football-italia со ссылкой за заявление местной федерации футбола.

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Это касается только тех матчей, которые пройдут на территориях, где зафиксированы вспышки эпидемии коронавируса. А именно это будет касаться таких поединков: Удинезе – Фиорентина, Милан – Дженоа, Сассуоло – Брешия и Парма – СПАЛ.

Также фанаты не смогут посетить ответный матч Лиги Европы Интер – Лудогорец, который пройдет за закрытыми дверями Джузеппе Меацца.

Окончательно о решении будет объявлено после согласования с местными властями. Напомним, из-за распространения на территории Италии коронавируса в 24-м туре Серии А были перенесены 4 поединка.

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