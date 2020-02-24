Динамо продлило контракт с Бесединым

Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что киевский клуб продлил соглашение с нападающим Артемом Бесединым, несмотря на допинг-скандал, в который попал футболист.

"Я уверен, что Артем такой парень, который не позволяет и никогда не позволял себе что-то принимать. В Динамо впервые за столько лет такой случай. Это форс-мажор какой-то, возможно. У Беседина контракт действует еще 4 года, он продлил его. Надеюсь, он скоро вернется и поможет нам", – сказал Суркис в программе Профутбол.

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Отметим, что предыдущее соглашение Беседина с Динамо было рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл за "бело-синих" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

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