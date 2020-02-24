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Байер потерял ключевого форварда до конца сезона – "фармацевты" рискуют остаться без Лиги чемпионов

18:14 46 Читати українською
Байер потерял ключевого форварда до конца сезона – "фармацевты" рискуют остаться без Лиги чемпионов
Кевин Фолланд / Фото ФК Байер

Кевин Фолланд больше не может помочь своей команде в нынешнем сезоне.

29’ Лукас Аларио
57’ Кай Хаверц
 
Фернандо 73’
29’ Лукас Аларио
57’ Кай Хаверц
73’ Фернандо

Фолланд получил травму в поединке плей-офф Лиги Европы против Порту (2:1). Врачи Байера диагностировали у 27-летнего нападающего разрыв связок левого голеностопа, сообщает официальный сайт клуба.

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На игрока ожидает операция, а также минимум три месяца тяжелой реабилитации, поэтому сезон для Кевина завершен, как и надежды получить вызов в сборную Германии на Евро-2020.

Стоит отметить, что своей результативностью форвард помог Байеру оказаться на 5-й строчке турнирной таблицы – в шаге от зоны Лиги чемпионов. В текущем сезоне Бундеслиги Фолланд провел 22 матча, в которых отметился 9-ю голами и 8-ю ассистами.

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Кевин Фолланд Кевин Фолланд Байер Байер Германия Байер - Порту
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