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Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2 – видео голов и обзор матча

00:38 74 Читати українською
Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2 – видео голов и обзор матча
Ливерпуль – Вест Хэм / Фото ФК Ливерпуль

Ливерпуль принимал Вест Хэм в рамках 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

9’ Джорджиньо Вейналдум
68’ Мохамед Салах
81’ Садио Мане
 
Исса Диоп 12’
Пабло Форналс 54’
9’ Джорджиньо Вейналдум
12’ Исса Диоп
54’ Пабло Форналс
68’ Мохамед Салах
81’ Садио Мане

Ливерпуль уже на 9-й минуте праздновал взятие ворот, счет открыл Вейналдум. Неожиданно гости из Лондона очень быстро сравняли счет.

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Во втором тайме зрителей ожидал экшн. Вест Хэм шокировал соперника голом и вышел вперед, но до финального свистка мерсисайдцы все расставили на свои места, ответив двумя мячами.

После 27-ми туров Ливерпуль продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на 22 очка. Вест Хэм борется за выживание на 18-й строчке.

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