Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль принимал Вест Хэм в рамках 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Ливерпуль уже на 9-й минуте праздновал взятие ворот, счет открыл Вейналдум. Неожиданно гости из Лондона очень быстро сравняли счет.

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Во втором тайме зрителей ожидал экшн. Вест Хэм шокировал соперника голом и вышел вперед, но до финального свистка мерсисайдцы все расставили на свои места, ответив двумя мячами.

После 27-ми туров Ливерпуль продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на 22 очка. Вест Хэм борется за выживание на 18-й строчке.

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