Шахтер – Десна: комитет арбитров УАФ оценил действия судейской бригады в эпизоде с отмененным голом в ворота "горняков"

Комитет арбитров УАФ разобрал эпизод с отмененным голом Десны в матче 19 тура УПЛ против Шахтера.

"На 59 мин указанного матча командой гостей был забит гол. В соответствии с Протоколом IAAP, VAR совершил обязательную проверку с использованием соответствующего имеющегося видеоматериала. Арбитром VAR и помощником VAR были зафиксированы два положения "вне игры", которые произошли одно за другим, со стороны нападающих команды гостей.

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1. В момент удара по воротам со стороны футболиста гостей его партнер по команде, который получил мяч после рикошета, а не после преднамеренной игры, находился в положении "вне игры", и поэтому это положение является заслуживающим наказания за получение неправомерной выгоды в результате пребывания в таком положении.

2. Игрок гостей, получивший передачу, пробивает по воротам, но на траектории полета мяча находится еще один его партнер по команде, который осуществляет неправомерное вмешательство путем перекрытия линии обзора вратаря хозяев.

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Действия ассистента арбитра верны – он не поднял флажок, поскольку он не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации. Правильными также действия арбитра – согласно Протокола в таких случаях он не должен осуществлять просмотр на поле, а только опираться на результаты проверки со стороны VAR", – говорится в комментарии комитета арбитров на официальном сайте УАФ.

Напомним, что арбитр Евгений Арановский отменил гол Алексея Гуцуляка, который получил передачу от Александра Филиппова.

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