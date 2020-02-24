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Скрипник – лучший тренер 19 тура УПЛ

20:33 14 Читати українською
Скрипник – лучший тренер 19 тура УПЛ
Виктор Скрипник / фото: Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим в 19-м туре Премьер-лиги.

Экспертный совет Всеукраинского объединения тренеров назвала 50-летнего специалиста лучшим среди наставников, которые выводили свои команды на матчи 19-го тура УПЛ.

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Напомним, подопечные Скрипника в стартовом матче весенней части сезона на выезде минимально обыграли Мариуполь (2:1).

В данный момент Заря расположилась на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ. В активе луганского клуба 37 очков. Отставание от лидера УПЛ Шахтера составляет 20 очков.

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Теги
УПЛ Виктор Скрипник Виктор Скрипник Всеукраинское объединение тренеров по футболу Заря Заря
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