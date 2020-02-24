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Интер – Лудогорец: матч Лиги Европы официально пройдет без зрителей

24 февраля 22:51 20 Читати українською
Интер – Лудогорец: матч Лиги Европы официально пройдет без зрителей
Лудогорец – Интер / Фото ФК Интер

Распространение эпидемии из Китая продолжает корректировать распорядок футбольных матчей в Европе.

 

Матч 1/16 финала Лиги Европы Интер – Лудогорец пройдет без зрителей. Такое решение сегодня, 24 февраля, принял УЕФА.

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К таким мерам организация вынуждена прибегнуть из-за распространения коронавируса в одном из регионов Италии. Вирус на Апеннинах уже стал причиной переноса несколько матчей Серии А и поединков низших дивизионов.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Интер в Болгарии одолел Лудогорец (2:0). Ответный матч запланирован на 27 февраля.

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Теги
Интер Интер Лудогорец Лудогорец Лига Европы УЕФА Интер - Лудогорец коронавирус
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