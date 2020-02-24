Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока 19 тура Favbet Лиги.

Полузащитник Колоса Евгений Смирный признан лучшим игроком 19 тура УПЛ по решению экспертного совета, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Результативные удары воспитанника Динамо в видеообзоре матча Александрия – Колос – 1:2

21-летний хавбек, права на которого принадлежат киевскому Динамо, забил 2 гола в ворота Александрии, которые обеспечили победу команде из Ковалевки. В опросе он опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.

Отметим, что в активе Смирного уже 5 голов в текущем розыгрыше УПЛ. Благодаря победе над Александрией Колос поднялся на 6 место в турнирной таблице.

Колос благодаря дублю Смирного компенсированное время дожал Александрию – ковалёвцы поднялись в топ-6 УПЛ