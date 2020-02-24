Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда

"Футбол 24" выделяет все самое интересное из европейских топ-лиг за последние дни. Проблемы Реала и Пари Сен-Жермен, ренессанс Лионеля Месси, срыв чемпионата Италии страшной болезнью – в нашем материале.

1. Месси вернул Барселону и себя на трон. После серии невыразительных матчей "блаугранас", кажется, прониклись идеями Кике Сетьена. Вслед за тяжелыми победами над Леванте, Бетисом и Хетафе каталонцы разгромили Эйбар на Камп Ноу. Борьбы не получилось, ведь наконец из тени вышел Лионель Месси. Аргентинец оформил хет-трик еще до перерыва, а под занавес матча забил и четвертый. Это первые голы 6-кратного обладателя "Золотого мяча" с 30 января. Вжух! И Месси уже уверенно лидирует в бомбардирской гонке Примеры, Барселона захватила единоличное лидерство, а будущий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи выглядит легкой прогулкой.

Покер гениального Месси в видеообзоре матча Барселона – Эйбар – 5:0

2. Реал в игровой яме - шансы Манчестер Сити растут. Зато начал "болеть" извечный соперник Барсы – мадридский Реал. Только последние скептики согласились, что Зидан – не "физрук", как столичный гранд начал буксовать. Кубковое поражение от Сосьедада стало логическим следствием ротации, ничья против Сельты – несчастный случай, но проиграть Леванте (0:1) в субботу "сливочные" не имели права. Конечно, можно кивать на судейство либо невезение, но Реал обязан был побеждать за неделю до Эль Класико. Теперь же перед дерби на коне Барселона. Убивалось оптимизма и перед первым матчем плей-офф ЛЧ против Манчестер Сити. "Горожане", подстрекаемые дисквалификацией из еврокубков, выйдут на поле убивать и умирать. А Реал сейчас, очевидно, не хищник.

3. Сити не опустится ниже 2-го места в АПЛ. Подопечным Хосепа Гвардиолы тоже было нелегко в субботу. Но они, в отличие от мадридцев, перетерпели и дожали Лестер. Кроме того, при всем уважении к Леванте, "лисы" сегодня являются намного более серьезным оппонентом. Конечно, чтобы догнать Ливерпуль "горожанам" нужно не чудо, а настоящий апокалипсис. Однако, вторая строчка вряд ли убежит от них. Лестер теперь отстает на 7 пунктов, зато Сити имеет в запасе еще семь поединков против команд нижней половины турнирной таблицы. Но после скандального решения УЕФА Агуэро, де Брюйне и Ко точно сосредоточатся на ЛЧ, а доказать собственные амбииции там Ман Сити выпадет шанс уже в среду. Главное, чтобы не пришлось бить пенальти.

Манчестер Сити одолел Лестер благодаря нефарту Агуэро, Зинченко вытесняют, а Варди нужно сходить в церковь

4. Крысиные бега в Англии набирают обороты. Дисквалификация Манчестер Сити обострила до безумия борьбу за путевки в Лигу чемпионов в этом году. Это невероятно, но Челси (4-е место) и Ньюкасл (14-е) за 11 туров до конца первенства разделяют всего 13 очков. Фантастическая плотность автоматически делает важными все поединки против прямых конкурентов за топ-5. В частности, тот же Челси и Арсенал довольны уикендом, во время которого одолели Тоттенхэм и Эвертон соответственно. Два последних клуба пережили осенний кризис, заменили тренеров и... вернулись в борьбу за ЛЧ. Добавил интриги и МЮ, разгромив Уотфорд, не сдаются Вулверхэмптон и даже скромный олдскульный Бернли. А о том, что в каждом последующем туре хотя бы 2 соискателя места в еврокубках будут играть между собой, можно не вспоминать.

5. Коронавирус одолел кальчо. Коварная болезнь с китайской пропиской добралась до Апеннин. Из-за вспышки заболеваемости в итальянских провинциях Ломбардия и Венето сначала отменили все матчи любителей, а затем вирус навредил и профессионалам. Серия А на выходных вынуждена была отменить 4 поединка. В частности, не сыграл свой матч и претендент на Скудетто миланский Интер. Под угрозой и весь следующий тур чемпионата Италии – по крайней мере власть хотела бы отменить все развлекательные мероприятия минимум до весны. Это временно позволило уйти в отрыв Ювентусу и Лацио, которые отпраздновали победы в своих поединках. В основном приложились к этому главные звезды "Старой синьоры" и "орлов". Форвард Юве Криштиану Роналду забил в своем 1000-м матче, повторив сразу два исторических достижения. В свою очередь римлянин Чиро Иммобиле повторил рекорд результативности в истории Серии А. Впервые за много лет кальчо действительно интересен широкой публике.

6. Бундеслига (не) исчерпала лимит сенсаций. В немецком первенстве окончательно оформилась пятерка, что в сезоне 2019/20 поведет борьбу за призы. В субботу РБ Лейпциг уничтожил Шальке на выезде и окончательно отцепил "кнаппен" от гонки за медалями. Синхронно победили Бавария, Боруссия Д, Байер, и только Боруссия М потеряла очки с крепким Хоффенхаймом. Но "жеребцы" еще имеют матч в запасе и могут навязать борьбу за титул. Поэтому следить за Бундеслигой стоит и дальше, пусть и андердоги начали отставать. Тем более, что призрак главной сенсации – прерывания 7-летней гегемонии Баварии – все еще бродит по Германии.

7. ПСЖ лихорадит, пока Кавани бьет рекорды, а Неймар взрывается новыми выходками. Французский Пари Сен-Жермен после проигранного триллера в Дортмунде устроил экшн и дома. Столичный клуб, нашпигованный звездами, организовал перестрелку с Бордо, завершившаюся победой 4:3. Но есть еще несколько фактов. Во-первых, Эдинсон Кавани стал первым игроком в истории парижан, который достиг отметки 200 голов за ПСЖ. А второе – очередной контроверсионный поступок Неймара. Уже в добавленное арбитром время бразилец грубо зарядил оппоненту и "заработал" бессмысленное удаление. Но когда посмотришь в календарь и видишь, что в Рио-де-Жанейро как раз продолжается традиционный карнавал, а 11 марта свой день рождения отмечает сестра Нея, то понимаешь, что случайности случайными не бывают.

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду