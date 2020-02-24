УПЛ – самый грубый европейский чемпионат, Львов в топ-10 мирового рейтинга

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил интересную статистику желтых и красных карточек в разных лигах.

Football Observatory проанализировала среднее количество карточек в матчах 92 топ-дивизионов в сезонах 2019 и 2019/20 (до 17 февраля 2020 года). Согласно этой статистике сформировался своеобразный рейтинг грубости чемпионатов. Конечно, нужно учитывать стиль судейства в разных странах и еще ряд факторов, однако желтые и красные карточки можно взять за основу.

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Украинская Премьер-лига – лидер по карточкам среди европейских чемпионатов. В среднем за матч у нас демонстрируют 6.19 карточки: 5.67 желтых и 0.43 красных. УПЛ заняла шестое место в мировом рейтинге, топ-10 которого почти полностью сформировали латинские лиги. На первой строчке – боливийская Примера (7.01 карточки за игру).

На другом конце рейтинга – Восточная Азия и Северная Европа. Некоторые могут увидеть корреляцию между грубостью чемпионата и менталитетом населения в отдельных странах. Самой корректной лигой с большим отрывом стала японская J1 (2.26 карточки за матч), далее идет норвежская Элитесериен (3.11 карточки за матч). В "положительную" десятку попала АПЛ – здесь не обойтись без шуток о "английском футболе, в котором лояльные судьи дают бороться".

Среди европейских топ-лиг ближе всех к УПЛ итальянское первенство:

Серия А – 5.82 карточки (5.51 желтых, 0.31 красных)

Ла Лига – 5.51 карточки (5.28 желтых, 0.23 красных)

Бундеслига – 4.13 карточки (3.94 желтых, 0.19 красных)

Лига 1 – 3.98 карточки (3.72 желтых, 0.26 красных)

АПЛ – 3.74карточки (3.61 желтых, 0.13 красных)

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Рейтинг самых грубых команд возглавили уругвайские Монтевидео Уондерерс (4.05 карточки за игру) и Рампла Хуниорс (4 карточки за игру). В лидерах снова Латинская Америка, однако топ-10 замыкает украинский ФК Львов. В среднем "горожане" получают 3.78 карточки: 3.45 желтых и 0.33 красных.

В ведущих европейских чемпионатах судьи чаще всего наказывают Болонью (3.71 карточки на матч), а реже всего – дортмундскую Боруссию (1 карточка на матч). "Шмели" вместе с Црвеной Звездой чудом пробились в десятку самых корректных команд мира, где хозяйничают японцы. На первом месте – ФК Токио.

Десна – самая корректная команда УПЛ. В среднем за игру подопечные Александра Рябоконя получают только 2.17 карточки. Более того, за весь сезон они не заработали ни одного удаления. Шахтер занял второе место в рейтинге (2.22 карточки за матч), а Динамо разместилось на 5 строчке (2.94 карточки за матч).

Серия А: лучшие – Парма (2.25 карточки) и Аталанта Руслана Малиновского (2.29).

Ла Лига: лучший – Реал Сосьєдад (2.04 карточки), Реал корректнее Барселоны (2.46 против 2.79).

Бундеслига: лучшие – Боруссия Д и РБ Лейпциг (одна и полторы карточки соответственно).

Лига 1: лучший – Анже (1.6 карточки), ПСЖ – шестой (1.8).

АПЛ: лучший в рейтинге – Ливерпуль (1.04 карточки), худший – Арсенал (2.58), Манчестер Сити не без помощи Александра Зинченко – пятый снизу (2.16).