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УПЛ побила антирекорд посещаемости матчей тура

15:30 67 Читати українською
УПЛ побила антирекорд посещаемости матчей тура
УПЛ установила новый антирекорд посещаемости / ФК Мариуполь

Матчи 19 тура УПЛ, который открывал вторую часть чемпионата, посетило рекордно низкое количество болельщиков.

Матчи 19 тура суммарно посетили 8728 болельщиков, сообщает официальный сайт УПЛ. Этот показатель является наименьшим в истории лиги.

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Больше всего зрителей собрал матч Шахтер – Десна – 3469, а меньше всего – Олимпик – Львов – 357. В среднем посещаемость за тур составила 1746 зрителей.

Отметим, что в протокол не вносилось количество болельщиков на матче Динамо – Ворскла. Игру была позволено посетить детям до 14 лет, которые учатся в киевских школах.

К слову, средняя посещаемость прошлого розыгрыша УПЛ – 4156 болельщиков.

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