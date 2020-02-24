УПЛ побила антирекорд посещаемости матчей тура

Матчи 19 тура УПЛ, который открывал вторую часть чемпионата, посетило рекордно низкое количество болельщиков.

Матчи 19 тура суммарно посетили 8728 болельщиков, сообщает официальный сайт УПЛ. Этот показатель является наименьшим в истории лиги.

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Больше всего зрителей собрал матч Шахтер – Десна – 3469, а меньше всего – Олимпик – Львов – 357. В среднем посещаемость за тур составила 1746 зрителей.

Отметим, что в протокол не вносилось количество болельщиков на матче Динамо – Ворскла. Игру была позволено посетить детям до 14 лет, которые учатся в киевских школах.

К слову, средняя посещаемость прошлого розыгрыша УПЛ – 4156 болельщиков.

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