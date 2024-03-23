Главные новости футбола 22 марта: реакция на Босния – Украина, победа молодежной сборной, топ-вариант для Лунина
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 22 марта.
Босния – Украина
"Все мы сегодня немного Пьянич": Ребров раздражал, Ющенко в секторе, мальчики становились мужчинами – больше так не надо.
Сергей Ребров установил уникальный рекорд на посту главного тренера сборной Украины.
Украину возит травмированный, Мудрик и Зинченко создают проблему – Ребров снова это сделал, тихие герои и секретное оружие.
"На Мудрика давят, возможно, даже немного завидуют": почему Лунин, а не Трубин, сборная в стиле Барсы и новый менталитет.
Украина
Украина обыграла Марокко – гол-шедевр Очеретько принес победу над будущим соперником на Олимпиаде.
Игрок Шахтера опозорился лайком странной победы россиян над сербами. За это Шахтер оштрафует его на месячную зарплату, а деньги передадут ВСУ.
Испанский клуб хочет ограбить Динамо и обойти команды АПЛ – "новый Довбик" привлекает всем.
Ингулец одолел Прикарпатье и обошел Карпаты на вершине Чемпионской группы – Первая лига вернулась после паузы.
Другие главные события
Португалия "разогнала" 8 звезд посреди сбора – Роналду оказался в противоположной группе.
Сенсационный чемпион АПЛ получил трансферный бан – новый сезон может начаться с минусом очков.
Руслан Малиновский пристыдил Аталанту – экс-клуб украинца радовался голу россиянина за сборную.
Андрей Лунин получил предложение от Манчестер Юнайтед – украинца сватают на место 50-миллионной "гранаты".
Товарищеские матчи: Петраков и Холанд продолжили слабые серии, феерия Нидерландов, Испания оконфузилась против Колумбии.