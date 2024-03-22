Вчера сборная России провела товарищеский матч против Сербии. Команда страны-террористки одержала разгромную победу со счетом 4:0.

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В своем инстаграме издание Sports.ru выложило пост, посвященный этому матчу. Вингер Шахтера Хусрав Тоиров не прошел мимо и поставил лайк.

Стоит заметить, что таджикистанец не впервые подставляет "горняков" в соцсетях. В октябре игрок открыто поддержал Палестину.

Хусрав Тоиров присоединился к Шахтеру в марте 2023 года. Хусрав успел сыграть за первую команду дончан лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.

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