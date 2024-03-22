Товарищеский матч 22 марта 2024

Украина U-21 – Марокко U-23 – 1:0

Гол: Очеретько, 19

Стартовый состав сборной Украины U-21: Нещерет, Слюбик, Батагов, Смоляков, Крупский, Очеретько, Рубчинский, Крушинский, Брагару, Хлань, Горбач.

Запасные: Исенко, Кинарейкин, Роман, Пастух, Павлюк, Волошин, Салюк, Квасница, Яцик, Краснопир, Варфоломеев.

Подопечные Унаи Мельгосы сыграли контрольный поединок в Турции. Соперником стала олимпийская сборная Марокко – действующий чемпион молодежного Кубка Африки. Эта сборная летом станет оппонентом сборной Украины на Олимпиаде в Париже – команды попали в одну группу.

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Перед игрой с марокканцами наставник украинской молодежки заявлял, что хочет проверить как можно больше исполнителей. В частности, свой шанс в стартовом составе получили Богдан Слюбик, Артем Смоляков, Борис Крушинский и Максим Хлань, который проводит удачный отрезок в польской Лехии.

Активнее начали именно марокканцы, которые в дебюте игры провели несколько атак. Впрочем, Руслан Нещерет в игру не вступал. Правда, и украинцы на старте не беспокоили кипера соперников, но первый же момент "сине-желтых" завершился голом. На 19-й минуте Олег Очеретько был первым на подборе и из-за пределов штрафной вколотил в дальний угол. Роскошный гол!

Вскоре Игорь Горбач хотел повторить шедевр, но его обводящий удар был неточным. А на 25-й провал в обороне едва не стоил украинцам пропущенного гола. Эль-Уаззани вышел почти один на один с Нещеретом, однако пробил мимо верхнего угла. Украинцы ответили проходом Хланя, удар которого заблокировал защитник. А на 34-й Нещерет впервые спас Украину, достав мяч, который летел в угол ворот. В итоге, красивый гол Очеретько стал единственным до перерыва.

На первых секундах второй половины марокканцы едва не пропустили курьезный гол. Мяч от Краснопира срикошетил в сторону ворот, но кипер таки успел его догнать. Унаи Мельгоса сдержал слово, дав возможность проявить себя футболистам, которые начинали в резерве. Связка Руха могла организовать гол – Квасница отдал на Пастуха, но тот пробил прямо во вратаря.

На 90-й минуте мяч таки оказался в сетке наших ворот, однако гол отменили из-за офсайда. 1:0 – победа украинской молодежки в спарринге.

Уже через несколько дней – 26 марта – Украина U-21 сыграет следующий матч отбора на молодежное Евро-2025. Поединок Азербайджан – Украина пройдет в Баку и начнется в 14:00 по киевскому времени. Подопечные Унаи Мельгосы выиграли все 5 матчей отбора и возглавляют турнирную таблицу группы F, имея 15 очков. Столько же у Англии, которая идет второй и сыграла на матч больше. Как раз сегодня, 22 марта, Англия на выезде разбила Азербайджан со счетом 5:1.

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