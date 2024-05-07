Вингер Ливерпуля из Монтевидео Лучо Родригес оказался в сфере интересов Жироны. Об этом информирует Relevo. Как правило, 20-летний атакующий игрок выступает на левом фланге, но в случае необходимости может закрыть и правую бровку, за которую отвечает Виктор Цыганков. Но, прежде всего, Гонсалес станет заменой Савио, который принадлежит Труа и который заинтересовал Манчестер Сити. Напомним, что бразилец играет на левом фланге атаки.

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Сообщается, что переговоры между сторонами уже начались. Единственной проблемой может стать цена. По сообщениям уругвайских СМИ, Ливерпуль будет готов отпустить своего вингера за 15 млн евро. Согласно источнику, на Лучо также претендует Ривер Плейт – последние продажи аргентинского гранда позволяют ему произвести большие расходы на новичков. Тем не менее, считается, что Жирона имеет преимущество благодаря гарантированному участию в Лиге чемпионов.

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