Вингер Шахтера Хусрав Тоиров не избежит наказания за свою неосмотрительность в соцсетях.

"В ФК Шахтер видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением.

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Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет отчитаться", – объяснили в донецком клубе в комментарии для "Футбол 24".

По нашей информации, месячная зарплата Хусрава Тоирова в Шахтере составляет примерно 300 тысяч грн.

Напомним, что таджикистанец поставил лайк под постом в Инстаграме о победе России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

Хусрав Тоиров присоединился к Шахтеру в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду дончан лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.

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