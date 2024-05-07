"Кто круче: Милевский или Леоненко? Я здесь даже скромничать не буду. Я умею в футболе все. Мне повезло иметь очень быстрый рывок, плюс удар с обеих ног, прекрасно видел поле, и головой я играл очень хорошо. Милевский цеплялся за мяч и хорошо видел поле, но очень много падал. А теперь сравните: кто из нас лучше?

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Пусть люди решают, но я думаю, что Артем даже близко со мной не стоит. Милевский любит Феррари, поэтому приведу такое сравнение. Я – Феррари, а Артем – Daewoo Lanos. Я – марсианин, а он – работник метро. Даже по сравнению с Саленко, а про Блохина я вообще молчу. Если сравнить меня с Блохиным? Блохин – номер 1. Олег Владимирович в футболе – это Гагарин", – поделился Леоненко в интервью Sport-express.ua.

Напомним, что Милевский выступал за Динамо с 2003 по 2013 годы, провел за киевлян 274 матча, в которых отметился 86 голами и 64 ассистами.

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