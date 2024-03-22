Сборная Украины в сумасшедшем и валидольном стиле сумела пробиться в финал плей-офф за путевку на Евро-2024.

“Сине-желтые” благодаря замене Реброва вырвали победу над Боснией, но игра оставила немало вопросов. Их нужно решить до 26 марта, когда Украина будет принимать Исландию во Вроцлаве.

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Почему героя матча вообще не видели в сборной? Следует ли доверять звезде после провала? Подробно об этих и других темах смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.