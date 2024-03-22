Украинец получил предложение от Манчестер Юнайтед, утверждает OK.Diario.

Реал определился с судьбой Лунина на следующий сезон – мадридцы не будут возвращать легенду и выбрали неожиданную цель

Новая травма Куртуа означает, что Лунин останется основным вратарем Реала почти до конца сезона. Мадридцы очень хотели бы продлить контракт кипера, который становится свободным агентом летом 2025-го. Впрочем, Лунин не уверен в своих долгосрочных перспективах на Бернабеу. Если Андрей не подпишет новое соглашение, то Реал будет искать покупателя уже ближайшим летом.

Манчестер Юнайтед перед началом сезона потратил 50 млн евро на Андре Онана. Камерунец чередует гениальные матчи с дикими ляпами. "Дьяволы" будут готовы за разумные деньги приобрести вратаря, который составит конкуренцию или даже вытеснит Онана из старта.

Зинченко бьется за чемпионский пояс, выживание Миколенко, сенсация в ЛЧ – финиш сезона АПЛ интригует, как никогда