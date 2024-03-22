Первая лига, второй этап, 1-й тур

Чемпионская группа

Прикарпатье – Ингулец – 0:1

Гол: Сад, 76

Нереализованный пенальти: Кольцов, 5 (Ингулец)

Группа выбывания

Горняк-Спорт – Нива Т – 0:1

Гол: Козак, 14 (п.)

Удаление: Чибуэзе, 81 (Горняк-Спорт, красная карточка)

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В пятницу, 22 марта, стартовал второй круг Первой лиги. В Чемпионской группе сошлись Прикарпатье и Ингулец. Уже на 5-й минуте франковцы зацепили Богунова в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Кольцов и ... пробил мимо ворот. Хома в ответ опасно пробивал с правого фланга под дальнюю штангу – не хватило считанных сантиметров. Петровцы выглядели острее и практически весь тайм висели на воротах соперника, однако нанести прицельный удар не удавалось. Капитан Прикарпатья Цюцюра имел шанс забить гол в раздевалку, но замыкая навес не попал в ворота.

После отдыха хозяева бросились атаковать, но понемногу их пыл угас и подопечные Владислава Лупашко снова перехватили инициативу. В конце концов, в середине тайма им удалось выйти вперед: Ситало с левого фланга простреливал в центр, мяч задел защитника и отскочил к Валерию Саду, который легко переправил сферу в сетку. Ингулец выстоял и, добыв первые три очка в новом году, возглавил Чемпионскую группу.

В Группе выбывания Горняк-Спорт минимально уступил тернопольской Ниве. Судьбу матча решил единственный гол, забитый с пенальти. Ризныку помешали выйти один на один и скосили в штрафной, а Козак с отметки легко переиграл Богдана Шухмана. Обе команды имели шансы забить, но так и не смогли этого сделать. Стоит вспомнить о фоле последней надежды от нигерийского защитника хозяев Чибуезе на самой линии на последних минутах, который, правда, никак не повлиял на конечный результат.