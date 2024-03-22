После разгромной победы над Швецией (5:2) главный тренер пиренейцев Роберто Мартинес отпустил в клубы 8 игроков, информирует AS. Это Бернарду Силва, Рубен Диаш (оба Ман Сити), Жоау Палинья (Фулхэм), Нелсон Семеду, Тоти Гомеш (оба Вулверхэмптон), Рафаэл Леау (Милан), Бруну Фернандеш (МЮ) и Гонсалу Рамуш (ПСЖ).

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Мартинес заранее планировал сыграть против Швеции и Словении двумя разными составами, вызвав аж 32 игроков. В первом спарринге отдыхала немалая группа других звезд во главе с Криштиану Роналду. Они вместе с молодежью будут играть против Словении 26 марта. Клубы должны быть очень рады такому распределению нагрузок перед ключевым отрезком сезона.

Напомним, Португалия была сильнейшей сборной отбора на Евро-2024 – 10 побед из 10, разница голов 36:2. В группе финальной стадии "лузитане" сыграют с Турцией, Чехией и Грецией/Грузией.

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