Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не обошел вниманием радость своего экс-клуба – Аталанты – на гол Алексея Миранчука в составе сборной России.

Сборная России вчера провела товарищескую игру с Сербией, в которой праздновала разгромную победу – 4:0. Один из голов забил Алексей Миранчук, который является игроком Аталанты.

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Бергамаски стали соавтором видео гола Миранчука в Instagram вместе с пресс-службой российской сборной. Впрочем, Руслан Малиновский, завоевавший свою известность именно в составе Аталанты, осудил действия пресс-службы итальянского клуба: "Позор вам".

Украинец не оставил без внимания и пост Аталанты в твиттере, ответив на поздравление клуба для россиянина: "Хороший вклад в российский терроризм. Ежедневно в течение двух лет".

Напомним, Малиновский выступал за Аталанту с 2019-го по 2023-й годы, в составе которой даже стал одной из главных звезд Серии А. Миранчук успел поиграть бок о бок с Русланом, став игроком бергамасков в 2020 году.

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