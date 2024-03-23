В пятницу, 22 марта, состоялся ряд интересных товарищеских матчей. Отчет о них читайте на Футбол 24.

Товарищеские матчи

Армения – Косово – 0:1

Гол: Рашица, 25

Норвегия – Чехия – 1:2

Голы: Бобб, 20 – Зима, 37, Барак, 85

Албания – Чили – 0:3

Голы: Варгас, 20, Боладос, 83, Давилья, 90+2

Нидерланды – Шотландия – 4:0

Голы: Рейндерс, 40, Вейналдум, 72, Вегхорст, 84, Мален, 86

Румыния – Северная Ирландия – 1:1

Голы: Ман, 23 – Рид, 7

Венгрия – Турция – 1:0

Гол: Собослай, 48 (пен.)

Испания – Колумбия – 0:1

Гол: Муньос, 61

Безвыигрышная серия Армении достигла 7 матчей. На этот раз подопечные Петракова в Ереване уступили Косову.

Неудачный период переживает и Эрлинг Холанд, который не может забить в трех матчах подряд. Голом отметился его одноклубник 20-летний Оскар Бобб, но это не спасло норвежцев от поражения Чехии.

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Фанаты Албании с тревогой ожидают Евро-2024. "Горные орлы" попали в "группу смерти" к Испании, Италии и Хорватии, а результат спарринга совсем не радует – разгромные 0:3 от Чили. Румыния (потенциальный соперник Украины) также не впечатляет, расписав только ничью с Северной Ирландией. Венгрия дожала Турцию благодаря точному пенальти Доминика Собослая.

Кто сегодня может быть доволен, так это нидерландцы. "Оранжевые" не оставили мокрого места от Шотландии, которая в отборе на Евро выглядела очень солидно.

Экспериментальный состав Испании ничего не смог поделать со сборной Колумбии. "Фурия" жалко выглядела в атаке да еще и пропустила на 61-й минуте. Луис Диас на левом фланге накрутил Дани Вивиана и подал под акробатический удар Даниэля Муньоса – 0:1.

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