Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров вписал свое имя в историю главной команды страны.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед во главе национальной команды, сообщает Суспільне Спорт.

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Этот поединок стал третьим, в котором он победил, уступая в счете. Ранее "сине-желтые" под руководством Реброва спаслись в матчах с Северной Македонией (3:2 после 0:2) и Мальтой (3:1 после 0:1).

До прихода Сергея Станиславовича последний раз это случалось со сборной еще в 2012-м в матче со Швецией (2:1).

Напомним, 49-летний специалист возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Всего при его тренерстве национальная команда провела 9 матчей, в которых одержала 5 побед, расписала 3 ничьи и потерпела 1 поражение.

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