Бавария больше не рассматривает наставника Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага в качестве нового тренера команды.

Руководство Баварии окончательно отказалось от кандидатуры нидерландского тренера Эрика Тен Хага, который в настоящее время руководит Манчестер Юнайтед. Об этом информирует Bild, не уточняя при этом, повлияло ли на это решение боссов Рекордмайстра вчерашнее поражение "красных дьяволов" от Кристал Пэлас со счётом 0:4.

Антони назвал Тен Хага "лысым яйцеголовым" – звёздный партнёр сделал скриншот и стал "стукачом"

Сообщается, что руководители мюнхенцев отдают своё предпочтение Хансу-Дитеру Флику, который ранее успешно руководил Баварией, но провалился в сборной Германии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Тен Хаг является одним из трёх специалистов, которые рассматриваются Баварией. Помимо него и Флика мюнхенцы держат в голове вариант с Роберто Де Дзерби.

МЮ без Бруну уничтожили в историческом матче – Кристал Пэлас забил четыре и выбросил "дьяволов" из зоны еврокубков