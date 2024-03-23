Боснія – Україна

"Усі ми сьогодні трохи П'янич": Ребров дратував, Ющенко у секторі, хлопчики ставали чоловіками – більше так не треба.

Сергій Ребров встановив унікальний рекорд на посаді головного тренера збірної України.

Україну возить травмований, Мудрик і Зінченко створюють проблему – Ребров знову це зробив, тихі герої і секретна зброя.

"На Мудрика тиснуть, можливо, навіть трохи заздрять": чому Лунін, а не Трубін, збірна в стилі Барси і новий менталітет.

Україна

Україна обіграла Марокко – гол-шедевр Очеретька приніс перемогу над майбутнім суперником на Олімпіаді.

Гравець Шахтаря зганьбився лайком дивної перемоги росіян над сербами. За це Шахтар оштрафує його на місячну зарплату, а гроші передадуть ЗСУ.

Іспанський клуб хоче пограбувати Динамо та обійти команди АПЛ – "новий Довбик" приваблює всім.

Інгулець здолав Прикарпаття і обійшов Карпати на вершині Чемпіонської групи – Перша ліга повернулася після паузи.

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Сенсаційний чемпіон АПЛ отримав трансферний бан – новий сезон може початися з мінусом очок.

Руслан Маліновський присоромив Аталанту – екс-клуб українця радів голу росіянина за збірну.

Андрій Лунін отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед – українця сватають на місце 50-мільйонної "гранати".

Товариські матчі: Петраков і Холанд продовжили слабкі серії, феєрія Нідерландів, Іспанія осоромилась проти Колумбії.