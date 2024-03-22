Нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Ванат заинтересовал Бетис, сообщает Estadio Deportivo.

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По информации источника, севильцы хотят добавить новой крови в свою атаку и планируют продать Виллиана Жозе, Хуанми и Борху Иглесиаса, чтобы пригласить 22-летнего украинца, в котором видят "нового Довбика".

Помощник спортивного директора Бетиса Альваро Ладрон де Гевара уже подтвердил эту информацию: "Мы отметили молодого украинца, который является левоногим, но хорошо владеет правой и выделяется своим дриблингом и сменой темпа, а также необычной вертикальностью, поскольку он больше финишер, чем созидатель".

В клубе понимают, что им придется выиграть конкуренцию у немецких, испанских и английских клубов, которые внимательно следят за ситуацией вокруг Владислава – его контракт с Динамо заканчивается уже через год (30 июня 2025 года).

Напомним, в текущем сезоне Ванат провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Владислав нынче лидирует в гонке бомбардиров УПЛ. Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

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