Лестер получил трансферный бан из-за нарушения правил по прибыльности и устойчивому развитию (PSR), информирует пресс-служба Английской футбольной лиги.

Челси и Манчестер Сити предупредили об исключении из АПЛ – известно, когда клубы услышат вердикт

Чемпионы Англии 2016 года стали очередным клубом, который превысил потолок убытков за трехлетний период. Если "лисы" не исправят финансовую отчетность до конца сезона, то в следующем еще и получат очковый штраф. Такая участь уже постигла Эвертон и Ноттингем Форест в АПЛ. Лестер сейчас идет на второй строчке Чемпионшипа и является одним из главных претендентов на повышение в элиту.

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Правда, клуб не собирается "отсиживаться в защите", готовя судебные иски против АПЛ и EFL. Руководство Лестера убеждено, что наказание несправедливо.

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