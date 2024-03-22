Сенсационный чемпион АПЛ получил трансферный бан – новый сезон может начаться с минусом очков
Английское правосудие продолжает жестоко наказывать клубы, которые не вписались в финансовые рамки.
Лестер получил трансферный бан из-за нарушения правил по прибыльности и устойчивому развитию (PSR), информирует пресс-служба Английской футбольной лиги.
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Чемпионы Англии 2016 года стали очередным клубом, который превысил потолок убытков за трехлетний период. Если "лисы" не исправят финансовую отчетность до конца сезона, то в следующем еще и получат очковый штраф. Такая участь уже постигла Эвертон и Ноттингем Форест в АПЛ. Лестер сейчас идет на второй строчке Чемпионшипа и является одним из главных претендентов на повышение в элиту.
Правда, клуб не собирается "отсиживаться в защите", готовя судебные иски против АПЛ и EFL. Руководство Лестера убеждено, что наказание несправедливо.
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