Главные новости футбола 22 июля: Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов, Заря и Мариуполь – оппонентов в Лиге Европы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 июля.

Лига чемпионов

Киевское Динамо сыграет с Брюгге в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20. "Миссией невозможной их назвать сложно" – реакция бельгийских СМИ на жеребьевку ЛЧ.

Наставник Брюгге заявил, что его команда может не набрать оптимальную форму к матчам против Динамо. Между тем экс-игрок Динамо и Брюгге оценил шансы команд в очном противостоянии в квалификации Лиги чемпионов.

Также определились другие пары стадии – результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЧ-2019/20.

Лига Европы

Зато Мариуполь узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20. Наставник приазовцев Александр Бабич прокомментировал итоги жеребьевки для Мариуполя.

Кроме того, луганская Заря получила потенциального опонента на той же стадии второго по значимости еврокубка. Остальные пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы тоже уже известны.

Другие топ-события

Луганская Заря договорилась с Динамо об аренде Русина. Зато Сикан и Пихалёнок, возможно, будут играть за Мариуполь.

Сергей Ребров подписал новый контракт с Ференцварошем.

Мадридский Реал сделал ПСЖ щедрое предложение по Неймару – мадридцы готовы отдать Бейла с серьезной доплатой. В то же время Барселона готовит для Месси новый контракт.