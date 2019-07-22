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Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда

15:33 194 Читати українською
Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда
Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го раунда

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Потенциальных соперников получили и Заря с Мариуполем.

Сегодня, 22 июля, в Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2019/20. Представителем Украины на этой стадии турнира является Мариуполь, к которому может присоединиться Заря в случае успеха в противостоянии с Будучностью во втором квалификационном раунде.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20

Приазовцы сыграют против победителя пары АЗ (Нидерланды) - Гекен (Швеция), а Заря, если пройдет Будучность, померится силами против сильнейшего в дуэли Осиека и ЦСКА.

Поединки пройдут 8 и 15 августа. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации:

Динамо сыграет с Брюгге в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20

Основной путь:

Путь чемпионов:

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Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20
13:22
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Теги
Главное Заря Заря Лига Европы Мариуполь Мариуполь Жеребьевка ЛЕ жеребьевка
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