Экс-игрок Динамо и Брюгге оценил шансы команд в очном противостоянии в квалификации Лиги чемпионов

Бывший полузащитник Динамо и Брюгге Сергей Серебренников ожидает равного противостояния в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Шансы оцениваю как 50 на 50. Динамо находится в похожей ситуации. Это всегда был один из крупнейших клубов Украины, который пытается добиться успеха на европейской арене. Однако в последнее время киевлян все труднее конкурировать в еврокубках.

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Лучшие игроки рано или поздно хотят уйти в топ-чемпионаты. Команда строится вокруг молодых игроков. Виталий Миколенко и Николай Шапаренко – большие таланты, которые уже вызываются в национальную сборную.

Александр Хацкевич – легенда клуба. Для него новый сезон стартует на следующей неделе. В прошлом году донецкий Шахтер все еще был слишком сильным. В этом сезоне, я думаю, Динамо сможет побороться за титул", – цитирует Серебренникова Het Nieuwsblad.

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