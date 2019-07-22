toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Ребров подписал новый контракт с Ференцварошем

22 июля 22:54 121 Читати українською
Ребров подписал новый контракт с Ференцварошем
Сергей Ребров / фото: ФК Ференцварош

Украинский специалист Сергей Ребров продолжит сотрудничество с венгерским клубом.

Сегодня, 22 июля, Ребров поставил подпись под новым соглашением, рассчитанном на 3 года, сообщает пресс-служба Ференцвароша.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20

Напомним, что 45-летний специалист возглавил венгерский клуб прошлым летом и выиграл с ним чемпионский титул.

К слову, Ференцварош – это третий клуб в тренерской карьере Реброва. До этого он работал в киевском Динамо и возглавлял Аль-Ахли.

"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболу

blog_ava
Реал сделал ПСЖ щедрое предложение по Неймару – мадридцы готовы отдать Бейла с серьезной доплатой
22 июля
1096
Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Главное Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
35
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук